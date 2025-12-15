به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مشهد گفت: طبق سرشماری انجام گرفته از زنبورستان ها، هم اکنون ۶۲۰ زنبورستان با حدود ۱۱۰ هزار کلنی زنبور عسل در مشهد فعال است و میزان تولید سالانه عسل در این شهرستان به ۶۰۰ تن می‌ رسد.

علی سادات شیرازی افزود: خشکسالی‌ های اخیر، کمبود مراتع و همچنین بروز برخی آفات، مشکلاتی را برای زنبورداران ایجاد کرده است.

وی هدف اصلی از اجرای سرشماری زنبورستان ها را شناسایی دقیق ظرفیت تولید، بررسی وضعیت کلنی‌ها و برنامه‌ ریزی هدفمند برای حمایت از زنبورداران از طریق راهکارهایی مانند بیمه و اعطای تسهیلات مالی عنوان کرد.