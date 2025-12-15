هزینه اعتکاف رجبیه در استان یزد اعلام شد
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد: حداکثر هزینه برای ثبتنام مراسم معنوی اعتکاف رجبیه استان یزد، یک میلیون و دویست هزار تومان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
حجتالاسلام مجتبی صداقت اظهار کرد: اعتکاف آیینی معنوی برای خلوت با خداوند و دوری از مشغلههای دنیوی است، این مراسم فرصتی ارزشمند برای افزایش بندگی، تمرکز بر دعا و مناجات امسال ۱۳، ۱۴ و ۱۵ دی ماه همزمان با ایام اعتکاف در مساجد استان برگزار میشود.
وی افزود: به منظور برگزاری باشکوه و منظم این مراسم، برنامهریزیها و هماهنگیهای لازم در حال انجام است تا بستر لازم برای برگزاری فراهم شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد بیان کرد: مبلغ ثبتنام در مراسم اعتکاف رجبیه امسال پس از آغاز فرآیند ثبتنام، حداکثر یک میلیون و دویست هزار تومان برآورد شده و بیشتر از این مبلغ نخواهد بود. طبیعی است بعضی از مساجد با استفاده از ظرفیت خیرین و بانیان، مبلغی به مراتب کمتر از این دریافت خواهند کرد لیکن مبلغ حداکثری ۱.۲ میلیون تومان خواهد بود.
صداقت ادامه داد: این مبلغ بهطور کامل جهت پوشش هزینههای اجرایی این مراسم از جمله تأمین و آمادهسازی مکان مناسب، تغذیه مناسب برای سحری و افطاری، امکانات ضروری و همچنین تهیه بستههای فرهنگی و اقلام مورد نیاز با کیفیت مناسب و مطلوب برای معتکفین، اختصاص خواهد یافت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی یزد گفت: زمان و شیوه دقیق آغاز ثبتنام متعاقباً از طریق رسانهها و دفاتر تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان یزد اطلاعرسانی خواهد شد.