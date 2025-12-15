پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه آورد سدهای استان از ابتدای سال آبی جاری را۱۲۶ میلیون مترمکعب اعلام کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بهرام درویشی ظرفیت سدهای استان را یک میلیارد و ۳۴۵ میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: ذخیره کنونی سدهای کرمانشاه حدود ۶۴۵ میلیون مترمکعب معادل ۴۸ درصد ظرفیت سدهای استان است.
وی با اشاره به بهبود نسبی آورد سدهای استان نسبت به ماه گذشته، افزود: بارشهای اخیر تا حدودی به بهبود آورد سدهای کرمانشاه کمک کرده و امیدواریم با تداوم بارشها وضعیت ذخیره و آورد سدهای استان به تدریج بهتر شود.
به گفته درویشی در حال حاضر هیچ کدام از سدهای استان در وضعیت سر ریز قرار ندارند.