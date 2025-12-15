پخش زنده
هفته شانزدهم فوتبال لیگ برتر انگلیس با پیروزی پرگل منچسترسیتی و شکست تاتنهام ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
کریستال پالاس ۰ - ۳ منچسترسیتی (گلهای سیتی: ارلینگ هالند در دقایق ۴۱ و ۸۹ و فیل فودن ۶۹)
ناتینگام فارست ۳ - ۰ تاتنهام
ساندرلند ۱ - ۰ نیوکاسل یونایتد
وستهام یونایتد ۲ - ۳ آستون ویلا
برنتفورد ۱ - ۱ لیدزیونایتد
* برنامه - دوشنبه ۲۴ آذر:
منچستریونایتد - بورنموث
- در جدول تیم آرسنال با ۳۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیمهای منچسترسیتی با ۳۴، آستون ویلا با ۳۳ و چلسی با ۲۸ امتیاز دوم تا چهارم هستند.