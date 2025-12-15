به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد گفت: این طرح با هدف مدیریت هوشمند و بهینه‌سازی مصرف سوخت، افزایش دقت در عملیات زراعی، پایش لحظه‌ای عملکرد ماشین‌آلات و افزایش بهره‌وری در حوزه کشاورزی در حال اجراست.

محمدرضا عباسپور افزود: با تجهیز تراکتور‌ها به سامانه‌های موقعیت‌یاب، امکان ردیابی دقیق مسیر حرکت، ثبت داده‌های عملکردی و مدیریت هوشمند ناوگان برای کشاورزان و مدیران بخش کشاورزی فراهم شده است.

او با اشاره به پیگیری جدی این طرح تصریح کرد: این اقدام به‌طور مستمر ادامه دارد و به زودی نصب جی‌پی‌اس بر روی همه تراکتور‌های فعال در منطقه انجام خواهد شد.