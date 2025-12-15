

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری یزد از برگزاری انتخابات تعیین نمایندگان سمن‌های دارای مجوز خبر داد و اعلام کرد: مشارکت سمن‌ها در این دوره با رشد چشمگیری همراه بوده و ۹ نفر برای تصدی کرسی نمایندگی در شورای توسعه سمن‌ها نامزد شده‌اند.

صالحی با ابراز خرسندی از استقبال سمن‌ها، اظهار داشت:خوشبختانه امسال شاهد رشد ۵۰ درصدی تعداد نامزد‌ها نسبت به دوره گذشته هستیم.

وی افزود: در این دوره، ۹ نفر از نمایندگان سمن‌ها آمادگی خود را برای حضور در رقابت انتخاباتی اعلام کرده‌اند. همچنین، مشارکت سمن‌های دارای مجوز از استانداری نیز به عدد ۶۹ مورد رسیده است که نشان‌دهنده میزان بالای آمادگی برای حضور و رأی‌دهی در این انتخابات است.

مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری با تأکید بر اهمیت این نقش‌آفرینی افزود: با توجه به رویکرد حمایتی استان نسبت به جامعه مدنی در یک سال گذشته، قطعاً نقش تعیین‌کننده‌ای از سوی سمن‌ها در هویت‌بخشی و پیگیری مطالبات مردمی ایفا خواهد شد. نماینده منتخب نیز می‌تواند نقش مهمی در این مسیر ایفا کند.

صالحی اظهار داشت: بر اساس ضوابط کشوری، در این انتخابات دو نفر به عنوان نماینده اصلی و یک نفر به عنوان نماینده علی‌البدل انتخاب خواهند شد. این نمایندگان موظف هستند بر اساس وظایف تعریف شده، نقش خود را در شورای توسعه سمن‌های کشور ایفا کنند و در بخش‌های مختلف نیز حضور فعال داشته باشند.