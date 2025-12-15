پخش زنده
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا با بیان اینکه راه آهن رشت - آستارا با همکاری روسیه تکمیل میشود، گفت: انجام تعهدات روسیه، تایید طرح ما در دولت و رفع مسئله زمینهای مردم، شرط نهایی کردن طرح راه آهن رشت - آستارا است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سردار «عبدالرضا عابد» ف در نشست خبری که صبح امروز (دوشنبه) بهمناسبت سی و ششمین سالروز تأسیس این قرارگاه برگزار شد، با بیان اینکه راه آهن رشت - آستارا با همکاری روسیه تکمیل میشود، گفت: انجام تعهدات روسیه، تایید طرح ما در دولت و رفع مسئله زمینهای مردم، شرط نهایی کردن طرح راه آهن رشت - آستارا است.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا تاکید کرد: اگر طرح ما را دولت و سازمان برنامه و بودجه تایید کنند، راحتتر و در حداقل زمان میتوانیم طرحهای اجرایی را در این مسیر ترانزیتی نهایی کنیم.
