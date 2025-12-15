پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در گلستان در دیدار وزیر کشور بر خنثی کردن جنگ شناختی دشمن با هم تبلیغات وهم با اقدامات میدانی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نماینده ولی فقیه در استان گلستان در دیدار با وزیر کشور گفت: دشمن از طریق جنگ شناختی در صدد ضربه زدن به کشور است که مهمترین مسئله ماست و برای خنثی کردن جنگ شناختی باید در مقابله با دشمن هم از نظر تبلیغاتی و هم اقدامات میدانی توجه کرد .
آیت الله نورمفیدی افزود : باید به مردم آگاهی داد و پیشرفت های کشور را معرفی و یادآوری کرد زیرا بسیاری از مردم به علت مشکلات اقتصادی از پیشرفت های کشور اطلاع ندارند و باید تبیین صورت بگیرد.
وی افزود : از رئیس جمهور تشکر می کنم چون به دنبال حل ریشه ای مشکلات کشور است و این همان جراحی برای درمان یک درد است.
آیت الله نور مفیدی با اشاره به مشکلات استان گفت : مشکلات کشاورزی در استان ما ریشه دار و عمیق است، مدیریت منابع آب ، اصلاح الگوی کشت و رسیدن به کشاورزی نوین از جمله موضوعاتی است که باید در گلستان با جدیت پیگیری شود.
وی گفت: طرح گردشگری جزیره آشوراده هنوز هم به جایی نرسیده و استاندار باید شب و روز دنبال این طرح باشد تا این طرح به نتیجه برسد.
امام جمعه گرگان گفت : دیوار دفاعی گرگان بعد از دیوار چین دومین دیوار دفاعی دنیاست که یکی از سرمایه های بین المللی گلستان است که می تواند زمینه جذب گردشگران خارجی را فراهم کند و باید احیا شود.
وی افزود :توصیه من به نمايندگان مجلس شورای اسلامی این است؛ مسائل کلی استان برایتان در اوالویت اول باشد ، مردم رفتارها را زیر نظر دارند و موضع گیری های درست می تواند موجب پیشرفت استان باشدف، باید پیشرفت استان اولویت اول نمایندگان باشد.
آیت الله نور مفیدی گفت :یکی از مسائل مهم ، مدیریت هاست ،اگر قرار است به قله برویم باید تعارفات را کنار بگذاریم .