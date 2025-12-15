پخش زنده

با تخصیص ۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای مرمت و احیای آرامگاه بابا لقمان سرخس، این مکان به متراژ هشت هزارمتر مربع برای استفاده مردم آماده می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار سرخس در جلسه برنامهریزی ویژه روز درختکاری گفت: با همکاری نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی، این مبلغ برای طرح مرمت آرامگاه تخصیص یافته و استفاده شد.
مجید بیکی اعلام کرد: بهسازی و محوطه سازی آرامگاه که قدمت هزار و ۳۰۰ ساله دارد به مراحل پایانی بازسازی خود نزدیک میشود.
او بر ضرورت ساماندهی فضای سبز شهرستان بهویژه در محدوده آرامگاه تأکید کرد و افزود: کاشت درختان سازگار با اقلیم منطقه و گونههای تزیینی در آرامگاه بابا لقمان در دستور کار قرار گیرد.
بیکی ادامه داد: محوطه و محدوده آرامگاه بابا لقمان باید سالها پیش درختکاری میشده، اما این اقدام انجام نشده است؛ بنابراین با انجام غلافگذاریهای لازم برای برق و آب، باید این مکان به فضایی مناسب برای رفاه مردم تبدیل شود.
فرماندار سرخس، وجود فضاهای تفریحی، فرهنگی و اقامتی در شهرستان را از نیازهای مهم شهروندان و مسافران و زائرانی دانست که به سرخس سفر میکنند و افزود: این مکانها علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، موجب آرامش روحی مردم و ارتقای کیفیت زندگی در جامعه میشوند بنابراین در مجموعه مدیریتی شهرستان از هیچ تلاشی برای فراهم ساختن رفاه و آسایش مردم دریغ نخواهیم کرد.