مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: با بهبود فرآیندها، افزایش سرعت اجرای پروژهها و استفاده از تجربههای گذشته، میتوان خدمات مؤثرتری به ملت شریف ایران ارائه و نقش صنعت نفت را در توسعه اقتصادی کشور تقویت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید بورد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در همایش سلامت نظام اداری در صنعت نفت با بیان اینکه صنعت نفت سازمانی بزرگ و پیچیده است، اظهار کرد: طبیعی است که در سازمانهای بزرگ چالشها و مشکلاتی وجود داشته باشد، اما آنچه اهمیت دارد، اصلاح فرآیندهاست؛ بسیاری از فرآیندها سالها بدون تغییر باقی ماندهاند و با اصلاح آنها میتوان از بروز بخش قابلتوجهی از فساد جلوگیری کرد.
وی با اشاره به تجربههای مدیریتی خود گفت: در مقاطعی با اصلاح برخی رویهها، بدون تشکیل پرونده یا برخوردهای پرهزینه، نتایج قابل توجهی حاصل شد و با اصلاح فرآیندها، دستاوردهای اقتصادی قابل ملاحظهای بهدست آمد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر ضرورت اجرای قانون و فرهنگسازی افزود: همه ما باید بیش از دیگران به قانون پایبند باشیم. ابتدا خودمان رعایت کنیم و سپس انتظار اجرای آن را از دیگران داشته باشیم. تعدد نهادهای نظارتی اگر بدون هماهنگی باشد، میتواند سبب کندی امور شود و باید از ظرفیت تخصصی بازرسیها بهدرستی استفاده شود.
بورد با بیان اینکه شرکت ملی نفت ایران از شفافترین سازمانها در کشور است و زیرساختهای نرمافزاری و مالی مناسبی در این شرکت مستقر شده که با اصلاحات مستمر، میتوان کارآمدی و شفافیت را بیشازپیش افزایش داد، تأکید کرد: با بهبود فرآیندها، افزایش سرعت اجرای پروژهها و استفاده از تجربههای گذشته، میتوان خدمات مؤثرتری به ملت شریف ایران ارائه و نقش صنعت نفت را در توسعه اقتصادی کشور تقویت کرد.