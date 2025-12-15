پخش زنده
سخنگوی دولت با تأکید بر نقش محوری زنان در جامعه گفت: هرچه حال زنان بهتر باشد، جامعه نیز شادابتر و رو به پیشرفت خواهد بود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، فاطمه مهاجرانی در مراسم گرامیداشت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) با انتقاد از نگاه ابزاری نظام سرمایهداری به زنان، تأکید کرد: این دین اسلام است که جایگاه والایی برای زنان قائل شده است. مهاجرانی افزود: اگر میخواهیم امید را در جامعه بازگردانیم باید به دغدغههای زنان و انسانیت توجه کنیم.
سخنگوی دولت هویت خانواده را عامل امیدآفرینی دانست و گفت: دولت برای حل مشکلات بانوان در جامعه گامهای مؤثری برداشته است.
وی مهمترین هدف دشمن را از بین بردن امید در جامعه عنوان کرد و افزود: توجه به ایران عزیز میتواند موجب تقویت امید، شور و نشاط در جامعه شود.
مهاجرانی همچنین بر اهمیت حضور زنان در جامعه تأکید کرد و گفت: هرگاه زنان نقش پررنگی در عرصههای اجتماعی داشته باشند، جامعه به سمت رشد و پیشرفت متوازن حرکت خواهد کرد.
سخنگوی دولت گفت: در رویکرد دولت چهاردهم بر ضرورت افزایش سهم زنان در عرصههای سیاستگذاری و مدیریت تأکید شده است و بر اساس این سیاست، حضور مدیران زن که اکنون حدود ۳۰ درصد است باید به ۵۰ درصد ارتقا یابد.