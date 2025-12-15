فرماندار قصرشیرین با اشاره به نهایی شدن تفاهمات میان دو طرف، زمان آغاز رسمی کاپوتاژ خودرو‌های مسافران در این مرز را ۱۱ دی‌ امسال و با هدف ارتقای مبادلات مرزی ۲ کشور اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فرماندار قصرشیرین گفت : مراسم افتتاحیه این طرح ۱۱ دیماه امسال با حضور استاندار کرمانشاه و مسوولان استانی و طرف عراقی برگزار می‌شود.

«محمد شفیعی» افزود: طبق پیگیری‌ها و هماهنگی‌های قبلی، پس از اخذ مصوبه وزارت کشور برای راه‌اندازی کاپوتاژ در مرز خسروی، نشست مشترکی با طرف عراقی برگزار شد و ۲طرف بر سر نقاط و مسیر‌های تردد کاپوتاژ به تفاهم رسیدند.

وی افزود: در این نشست، پس از طرح موضوعات فنی و اجرایی، بازدید میدانی از ۲ نقطه پیشنهادی برای استقرار دروازه و مسیر کاپوتاژ انجام شد و در نهایت ۲طرف بر سر یک مسیر مشترک در محدوده دروازه تجاری مرز خسروی برای تردد کاپوتاژ به توافق رسیدند.

فرماندار قصرشیرین ادامه داد: ۲ طرف ایرانی و عراقی توافق کردند حداکثر تا چهارشنبه این هفته، جزئیات اجرایی شامل نحوه اخذ وجوه مربوط به بیمه، عوارض و سایر ضوابط را به‌صورت مکتوب به یکدیگر اعلام کنند تا به یک دستورالعمل واحد برسیم که از یازدهم دیماه، زیرساخت‌ها و دروازه کاپوتاژ به‌طور کامل آماده بهره‌برداری باشد.

او با اشاره به آماده‌سازی زیرساخت‌های مرزی اظهار کرد: زیرساخت‌های لازم از جمله ارتقای ارتفاع دروازه و سفارش سازه اصلی انجام شده و نسبت به استقرار پلیس، مرزبانی، گذرنامه، گمرک و پایانه مرزی نیز محل استقرار دفاتر مشخص و هماهنگی لازم صورت گرفته است.

شفیعی افزود: در حال حاضر هیچ محدودیتی برای تردد مسافران به‌صورت انفرادی وجود ندارد و خدمات گذرنامه، گمرک و پایانه مرزی طبق روال در حال ارائه است و راه‌اندازی کاپوتاژ خودرو‌های زائران می‌تواند گام مهمی در تسهیل سفر‌ها و تقویت مراودات مرزی با عراق باشد.

او با قدردانی از همراهی پلیس، مرزبانی و دستگاه‌های مستقر در مرز خسروی تاکید کرد: تردد در مرز خسروی به صورت ۲۴ ساعته هم‌اکنون در قالب انفرادی و کاروانی در جریان است و روزانه سه هزار نفر از این مرز تردد می‌کنند.

مرز رسمی خسروی یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین گذرگاه‌های رسمی ایران به شمار می‌رود که علاوه بر اهمیت راهبردی در تبادلات تجاری، نقش کلیدی در تردد زائران عتبات عالیات عراق دارد. این مرز تاریخی که بخشی از جاده تاریخی ابریشم محسوب می‌شود، مسیر مستقیم و کوتاه‌ترین راه زمینی ایران به بغداد، کربلا، نجف و سایر شهر‌های مهم عراق است