رئیس جمعیت هلالاحمر زریندشت گفت: خانه هلال روستای میانده با هدف ارتقای آموزشهای امدادی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،عبدالرحیم رهنما گفت: خانه هلال روستای میانده به مناسبت روز جهانی داوطلب، با حضور رئیس شعبه، مسئول داوطلبان، اعضا داوطلب، دهیار و اعضا شورای روستای میانده افتتاح شد.
او افزود: هدف از راهاندازی خانههای هلال، گسترش آموزشهای امدادی، افزایش تابآوری جامعه محلی در برابر بحرانها و تقویت مشارکت مردمی در فعالیتهای داوطلبانه است.
رئیس جمعیت هلالاحمر زریندشت بیان کرد: خانه هلال میانده در برنامههای خود، آموزش تخصصی امداد و کمکهای اولیه، اجرای مانورهای آمادگی و برگزاری طرحهای داوطلبانه را پیشبینی کرده و بستری مناسب برای حضور فعال مردم در فعالیتهای امدادی و بشردوستانه فراهم آورده است.
رهنما در ادامه گفت: خانههای هلال بهعنوان بازوان محلی جمعیت هلالاحمر، نقش مهمی در توسعه آموزشهای همگانی و ایجاد شبکهای از نیروهای داوطلب و آموزشدیده در مناطق روستایی ایفا میکنند.