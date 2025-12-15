برنامه های «دکتر سلام»، با موضوع تغذیه در روزهای ابتلا به آنفلوآنزا، «مرصع»، با نگاهی به تازه ترین اخبار و رویدادهای هنری و «مثبت آموزش»، با تمرکز بر امتحانات و آموزش مهارتی، از شبکه های سیما پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز برنامه «دکتر سلام» با تمرکز بر نقش تغذیه در پیشگیری و بهبود آنفلوآنزا و سرماخوردگی از شبکه آموزش پخش می‌شود.

در این برنامه دکتر محمدرضا وفا متخصص تغذیه و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی ایران، به بررسی اصول تغذیه‌ای مؤثر در دوران ابتلا به آنفلوآنزا، راهکار‌های تقویت سیستم ایمنی و اصلاح عادات غذایی می‌پردازد.

«دکتر سلام»، ساعت ۱۳ با اجرای دکتر شکیبا، پخش می شود.

مجله هنری «مرصع» و با میزبانی محمد نیک‌دل، از شبکه چهار در حال پخش است.

این مجله تصویری به ارائه تازه‌ترین اخبار و رویداد‌های هنری می‌پردازد و در بخش‌های مختلف میزبان چهره‌ها و فعالان حوزه هنر است.

این مجموعه یک مجله فرهنگی ـ هنری است و از صاحب‌نظران حوزه‌ه هنر دعوت به گفت‌و‌گو می‌کند.

مرور رویداد‌های هفته گذشته و همچنین اطلاع‌رسانی درباره برنامه‌های هنری پیشِ‌رو از بخش‌های ثابت «مرصع» است.

این برنامه در انتخاب موضوع گفت‌و‌گو اول به رویداد‌ها و در بخش دوم میزبان گفت‌و‌گو‌های عمیق هنری است.

«مرصع»، با مدت‌زمان حدود ۸۰ دقیقه، جمعه هر هفته ساعت ۲۲:۳۰ به‌صورت زنده از شبکه چهار پخش می‌شود.

برنامه «مثبت آموزش»، امروز با محور بررسی امتحانات نیم‌سال اول و معرفی رشته‌های مهارتی، به موضوع آموزش فنی‌وحرفه‌ای در مدارس می‌پردازد. ­

در این برنامه میثم خوش‌سیما مشاور تحصیلی مدرسه و محمدجواد نعمتی شمس‌آباد کارشناس رشته صنایع نساجی دفتر تألیف کتب درسی فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش حضور دارند و درباره شیوه‌های آمادگی برای امتحانات، ویژگی‌های رشته صنایع نساجی و مسیر‌های تحصیلی و شغلی این حوزه توضیح می‌دهند.

«مثبت آموزش»، ساعت ۱۸ با اجرای اشکان تفنگ‌سازان و کبری اصل‌فلاح از شبکه آموزش پخش می‌شود.