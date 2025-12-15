پخش زنده
رئیس پلیس راه استان سمنان از رانندگان خواست هنگام بارش برف و باران و لغزندگی جادهها با سرعت مطمئنه تردد کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، رییس پلیس راه استان سمنان گفت:با توجه به بارش باران، سطح محورهای مواصلاتی استان لغزنده است و رانندگان باید ضمن رعایت سرعت مطمئنه با فاصله طولی مناسب نسبت به دیگر خودروها حرکت کنند.
سرهنگ موسی بزرگی ادامه داد: پرهیز از تغییر مسیرهای ناگهانی ، داشتن تجهیزات زمستانی نظیر زنجیر چرخ و خودداری از سبقت غیر مجاز و انحراف به چپ الزامی است و پلیس با رانندگان پر خطری که این موارد را رعایت نکنند برخورد جدی خواهد کرد.