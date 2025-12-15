پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی گفت: از ابتدای امسال با تلاش مستمر گروههای عملیاتی، بیش از ۴۸۶ حادثه فاضلاب در شهرهای دارای تاسیسات فاضلاب استان (بجنورد، اسفراین، شیروان و آشخانه) رفع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ امیر فاطمی گفت : از مجموع حوادث رسیدگیشده، ۶۳ مورد مربوط به خطوط اصلی و فرعی شبکه فاضلاب، ۳۷۱ مورد در بخش انشعابات و ۵۲ حادثه نیز مربوط به منهولهای فاضلاب بوده است.
مدیرعامل آبفای خراسان شمالی همچنین اقدامات عمرانی و اصلاحی در محدوده چاهک ها را بخشی مهم از فعالیتهای سال جاری عنوان کرد و گفت: در این مدت، ۲۶۲ مورد همسطحسازی، ۱۵۰ مورد مرئیسازی و تعویض ۹۳ دریچه چاهک در نقاط مختلف انجام شده که نقش مهمی در کاهش خطرات و تسهیل عبور جریان فاضلاب دارد.
فاطمی تصریح کرد: برای جلوگیری از گرفتگی و شکستگی شبکه، ۲۵۰ کیلومتر از شبکه فاضلاب در استان شستوشو و لایروبی شده که تأثیر قابل توجهی در کاهش حوادث و افزایش پایداری شبکه دارد.
وی گفت: سامانههای استاندارد جمعآوری و انتقال فاضلاب، موجب حفظ کیفیت منابع آب زیرزمینی، کاهش آلودگیهای محیطی و ارتقای سلامت عمومی میشود.