به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، به نقل از وزارت امور خارجه چین، وانگ یی وزیر امور خارجه این کشور که به عربستان سفر کرده است، در دیدار با همتای عربستانی خود توافق لغو روادید متقابل را برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی، خدماتی و ویژه امضا کردند.

بر این اساس اتباع چین و عربستان که گذرنامه‌های سیاسی، خدمت و ویژه داشته باشند می‌توانند بدون دریافت ویزا به این دو کشور سفر کنند.

وزیر امور خارجه چین در قالب سفر دوره‌ای به سه کشور منطقه غرب آسیا به عربستان سعودی سفر کرده است. مقصد بعدی وانگ یی، اردن است. رئیس دستگاه دیپلماسی چین، پیش از عربستان به امارات سفر کرده بود.