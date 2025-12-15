ثبت نام در جشنواره امتنان در البرز
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز از آغاز ثبتنام سی و هفتمین جشنواره امتنان از کارگران، گروههای کار و واحدهای نمونه در استان البرز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز
،ثبتنام جشنواره امتنان از کارگران، گروههای کار و واحدهای نمونه استان البرز در سال ۱۴۰۴ باهدف تجلیل از کارگران، گروههای کاری و واحدهای نمونه در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی از تاریخ ۱۸ آذر لغایت ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ آغاز شده و بر این اساس کارگران، گروههای کار و واحدهای نمونه استان میتوانند برای شرکت در این جشنواره در تاریخ اعلامشده با مراجعه به سامانه emtenan.mcls.gov.ir و ورود اطلاعات و مستندات مربوط به دستاوردهای خود نسبت به ثبتنام در جشنواره اقدام کنند.
متقاضیان شرکت در جشنواره میتوانند در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی در سامانه مذکور ثبتنام کنند و پس از بررسی مدارک و مستندات در سامانه نفرات برتر معرفی در مراسمی در هفته کارگر از آنان تجلیل خواهد شد.
جشنواره امتنان باهدف تجلیل از کارگران، گروههای کاری و واحدهای نمونه در سه مرحله مقدماتی، استانی و کشوری هرساله در کشور برگزار میشود.