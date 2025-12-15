پخش زنده
دوره معرفتی تدبر در قرآن کریم با حضور حجت الاسلام علی صبوحی طسوجی در کیش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام علی صبوحی، گفت: علاوه بر گفتگو و تجدید عهد با آرمان تدبر در قرآن کریم، سوره منافقون با حضور شرکت کنندگان قرائت و به پرسشهای حاضران در حوزه تدبر پاسخ داده شد.
او افزود: جریان تدبر در قرآن کریم از سال ۸۲ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و گسترش فرهنگ تدبر در قرآن کریم را بهعنوان دغدغه اصلی دنبال کرده است.
حجت الاسلام علی صبوحی، افزود: کتابهای متعددی در حوزه تدبر در قرآن کریم تألیف و منتشر شده و بخش قابلتوجهی از آنها آموزشی است و براساس آنها دورههای عمومی، تخصصی، تربیت مربی و تربیت مدرس قرآن کریم برگزار میشود.
او افزود: تاکنون نزدیک به پنج هزار مربی در کشور تربیت شدهاند و صدها مدرس، آموزش تدبر در قرآن کریم را در ایران و برخی کشورها تدریس میکنند.
حجت الاسلام علی صبوحی، با بیان اینکه تدبر در قرآن کریم به معنای نگاه به قرآن بهعنوان کتابی قابل مطالعه و راهنمای زندگی است، گفت: اگر با روش تدبر با قرآن مأنوس شویم، به این درک میرسیم که قرآن کریم کتاب زندگی است و میتوانیم با آن زندگی کنیم.
او خاطرنشان کرد: هر کس زندگی خود را بر اساس قرآن سامان دهد، زندگی دنیوی و اخرویاش به نور قرآن روشن خواهد شد.