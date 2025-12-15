پخش زنده
تا پایان هفته وقوع پدیده مه و ورود سامانه بارشی در استان خوزستان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، طی امروز و فردا با عبور موج نسبتاً ضعیفی از روی استان احتمال بارشهای پراکنده و نقطهای در بخشهای جنوبِ شرقی، شرقی، شمالِ شرقی و ارتفاعات شرقی استان دور از انتظار نیست و در بقیه مناطق همچنان پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در اغلب مناطق بویژه جادههای مواصلاتی استان وجود خواهد داشت.
محمد سبزه زاری افزود: از روز چهارشنبه تا اواخر روز جمعه ورود موج قوی تری از روی استان سبب رگبار و رعد و برق در اغلب نقاط استان، احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد و بارش برف در ارتفاعات خواهد شد.
او ادامه داد: بیشترین حجم و شدت بارشها از اواسط چهارشنبه تا اواسط جمعه در سواحل و مناطق جنوبی، جنوبِ شرقی، شرقی، شمالِ شرقی و تا حدودی مرکزی پیش بینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: شمال خلیج فارس طی امروز تا چهارشنبه نیمه مواج و سپس طی روزهای پنجشنبه و جمعه مواج و متلاطم و همراه با رگبار ورعدوبرق خواهد بود.
سبزه زاری افزود: وقوع دماهای صفر و زیر صفر طی روزهای جمعه و شنبه در مناطق مرتفع شمال شرقی و شرقی وجود خواهد داشت.