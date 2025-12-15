مدیرکل حریم شهر تهران با تشریح اقدامات انجام‌شده در راستای صیانت از اراضی و جلوگیری از تخلفات ساختمانی، از اجرای برنامه‌های مستمر و برخورد قاطع با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در حریم شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سبحان‌الله علیپور با بیان اینکه حفاظت از حریم شهر تهران از اولویت‌های جدی مدیریت شهری به شمار می‌رود، گفت: در هفت ماهه ابتدایی سال جاری، با پیگیری‌های مستمر و تلاش شبانه‌روزی کارکنان شهرداری تهران، در مجموع هزار و ۲۸۰ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم شهر تهران شناسایی شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۶۰۲ مورد با اقدام مستقیم و توان اجرایی شهرداری‌های مناطق دارای حریم، مطابق ضوابط و مقررات قانونی، به‌طور کامل رفع اثر و از ادامه فعالیت‌های غیرمجاز جلوگیری شده است.

مدیرکل حریم شهر تهران افزود: ۶۷۹ مورد دیگر از تخلفات شناسایی‌شده، با ابلاغ استاندار تهران و همچنین بروز تداخلات مدیریتی با شهر‌های اقماری اطراف پایتخت، در روند صدور دستور قضایی قرار دارد که پس از طی مراحل قانونی و اخذ احکام لازم، تعیین تکلیف خواهد شد.