به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، حبیب اله رضادوست با اشاره به اینکه طرح تحویل کود با هدف ارتقای کیفیت مزارع، تقویت بنیه نهال‌ها و حمایت از نوغانداران در سراسر استان‌ها اجرا شده است از نوغانداران خواست برای ثبت‌نام و دریافت سهمیه کود، به اداره نوغان و مراکز خدمات کشاورزی جهاد در شهرستان‌ها مراجعه کنند.

وی گفت: تغذیه صحیح نهال‌های توت با استفاده از کود‌های ازت، فسفر و پتاس، نقش مهمی در رشد بهتر برگ‌ها و سلامت کرم‌های ابریشم دارد و موجب افزایش عملکرد تولید پیله در کشور می‌شود.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور افزود: اجرای درست این طرح می‌تواند زمینه توسعه پایدار صنعت نوغانداری و افزایش درآمد کشاورزان را فراهم سازد.