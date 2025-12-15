کارشناس صنعت طلا و جواهر کشور گفت: رکود عجیبی در تولید و صنعت طلا و جواهر به وجود آمده است و واحد‌های تولیدی با ۳۰ درصد ظرفیت مشغول به کارند.





آقای محمد کشتی آرای در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: در سال‌های اخیر به علت افزایش قیمت طلای جهانی و کاهش ارزش ریال در کشور مردم سرمایه‌های خود را به سمت طلای آب شده و سکه برده‌اند که همین امر باعث ایجاد رکودی عجیب در صنعت طلا و جواهر کشور شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه صنعت طلای کشور ریشه در تاریخ دارد و در گذشته ایران یکی از پیشرفته‌ترین سازندگان طلا و جواهر دنیا بوده، و بعد از جنگ تحمیلی دوباره ارتباط با خارج از کشور که در سال‌های انقلاب کمرنگ شده بود؛ برقرار شد همچنین با توجه به رفت و آمد تولیدکنندگان و صنعت گران طلا و جواهر به نمایشگاه‌های خارجی و واردات سخت افزاری و نرم افزاری تجهیزات ساخت طلا و جواهر، ایران به یکی از بزرگترین سازندگان طلا و جواهر تبدیل شده است.

رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر کشور گفت: کاهش قدرت خرید مردم، ورود مصنوعات طلای قاچاق و بدلیجات باعث شده بسیاری از واحد‌های تولیدی با ۳۰ درصد ظرفیت تولید کنند.

وی افزود: کاهش قدرت خرید باعث شده تا مردم به خرید بدلیجات و زیور آلات نقره روی آورند که قسمت بزرگی از آن به صورت قاچاق وارد می‌شود.

کشتی آرای گفت: در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ کشور جزو بهترین صادر کنندگان مصنوعات طلا و جواهر بوده است اما متأسفانه با توجه به تحریم‌های صورت گرفته و افزایش قیمت طلای جهانی و کاهش تقاضا برای خرید، روند صادرات رو به کاهش است.