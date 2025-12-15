پخش زنده
مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: با توجه به پیشبینی آبگرفتگی و ضرورت حفظ سلامت دانشآموزان، مدارس همه مقاطع تحصیلی استان در روزهای سهشنبه ۲۵ و چهارشنبه ۲۶ آذر تعطیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مهرداد حسن زاده افزود: فعالیت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به اختیار روسای دانشگاهها است.
وی گفت: پیامکهای پیشآگاهی به تمامی شهروندان استان از دیروز ارسال شده است و با دستور استاندار مرخصی و ماموریت همهی مدیران دستگاههای اجرایی استان لغو است.
حسنزاده از شهروندان خواست همکاری خود با مدیریت بحران را ادامه دهند و هشدارها و توصیههای صادره را جدی بگیرند.
وی افزود: هرگونه اطلاعرسانی رسمی در حوزه مدیریت بحران از طریق صدا و سیمای مرکز خلیج فارس و روابط عمومی استانداری هرمزگان صورت میگیرد و شهروندان نباید به شایعات توجه کنند.