به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار حسن مومنی، در رویداد تبادل فناوری در حوزه کارآفرینی و مدیریت ترافیک در عصر هوشمندی با قدردانی از خدمات و تلاش‌های این مجموعه‌ها، افزود: هدف از برگزاری این جلسه، قدردانی از زحمات شما و دراز کردن دست همکاری پلیس راهور به سوی شرکت‌های دانش‌بنیان برای برداشتن گام‌های مؤثر در مدیریت ترافیک و کاهش تصادفات است.

وی با اشاره به آمار نگران‌کننده سوانح رانندگی در کشور ادامه داد: سالانه حدود ۲۰ هزار نفر از هم وطنانمان در تصادفات جان خود را از دست می‌دهند و نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر مصدوم می‌شوند که ۱۰ تا ۱۵ درصد آنان دچار معلولیت می‌شوند.

سردار مومنی افزود: بیش از ۳۰ دستگاه در موضوع تصادفات نقش دارند و اگر بتوانیم میان همه این دستگاه‌ها هم‌افزایی کامل ایجاد کنیم و هرکدام مسئولیت‌های خود را به درستی انجام دهند، می‌توان به کاهش محسوس تصادفات امیدوار بود.

وی با تأکید بر اختلاف‌نظر‌های طبیعی در مدیریت‌ها خاطرنشان کرد: با وجود تفاوت دیدگاه‌ها، در این جمع یک وجه مشترک وجود دارد و آن اراده جدی برای کاهش تصادفات است. پلیس راهور فراجا از پلیس‌های پیشرو در هوشمندسازی به شمار می‌رود، اما اقدامات انجام‌شده کافی نیست و باید استفاده از فناوری‌های نوین به‌طور جدی گسترش یابد.

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا تصریح کرد: انتخاب مسیر نوین و فاصله گرفتن از روش‌های سنتی، نیازمند بهره‌گیری از توان فکری و تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان است. عزم و اراده پلیس راهور بر ادامه این مسیر، حتی با وجود موانع، جدی است و امیدواریم با همکاری مشترک، گام‌های مؤثری برای حفظ جان هموطنان برداشته شود.

مومنی با طرح این پرسش که «آیا باید عملکرد خودمان را هم به چالش بکشیم؟» تصریح کرد: واقعیت این است که با وجود رشد شدید مؤلفه‌های ترافیکی، توانسته‌ایم تصادفات را تا حدی کنترل کنیم. حدود ۲۰ سال پیش، تعداد وسایل نقلیه کشور نسبت به آن زمان ۵۷۷ درصد رشد داشته است، تعداد دارندگان گواهینامه ۲۱۸ درصد افزایش یافته و جمعیت نیز حدود ۳۲ درصد رشد کرده است. همچنین حجم تردد وسایل نقلیه به بیش از ۶۲۱ درصد رسیده که اغلب با روش‌های سنتی مدیریت می‌شد.

وی ادامه داد: با وجود این رشد چشمگیر، امروز با همین میزان جان‌باختگان مواجه هستیم؛ هرچند حتی جان‌باختن یک نفر هم زیاد است، چرا که جان انسان بالاترین ارزش را دارد. اما همین کنترل نسبی را می‌توان یک موفقیت دانست؛ موفقیتی که بخش عمده آن حاصل استفاده از روش‌های نوین، فناوری‌های جدید و هوشمندسازی بوده است. اگر دوربین‌های ثبت تخلف و سامانه‌های کنترلی در سال‌های گذشته راه‌اندازی نمی‌شد، قطعاً امروز شرایط به مراتب بدتر بود.

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به افزایش دوباره تصادفات در سال جاری، گفت: متأسفانه در سال ۱۴۰۳ پس از چند سال کاهش، دوباره شاهد رشد تصادفات هستیم. بر اساس آمار رسمی پزشکی قانونی، در هفت‌ماهه نخست امسال حدود ۳ تا ۴ درصد افزایش جان‌باختگان ثبت شده و ۱۲ هزار و ۷۸۰ نفر از هموطنانمان جان خود را در تصادفات از دست داده‌اند.

وی ادامه داد: نکته نگران‌کننده این است که این افزایش بیشتر در حوزه درون‌شهری رخ داده؛ به‌طوری‌که تصادفات درون‌شهری حدود ۱۰ درصد رشد داشته، در حالی که افزایش تصادفات برون‌شهری تنها حدود یک‌ونیم درصد بوده است. این روند در سال‌های گذشته سابقه نداشته است.

سردار مومنی با اشاره به سهم بالای تهران تأکید کرد: سهم تهران از کل تصادفات درون‌شهری کشور حدود ۱۷ درصد است، اما در هفت‌ماهه امسال، ۶۰ درصد از افزایش تصادفات درون‌شهری کشور مربوط به تهران بوده است؛ یعنی از ۲۷۴ افزایش جان‌باخته در شهرها، بیش از ۶۰ درصد آن به تهران اختصاص دارد. این موضوع نیازمند توجه ویژه شهرداری تهران و استفاده هدفمند از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پایتخت است.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین قربانیان تصادفات درون‌شهری، کاربران آسیب‌پذیر یعنی موتورسواران و عابران پیاده هستند. لازم است با تمرکز ویژه بر حوزه موتورسیکلت، از فناوری‌های نوین در عصر هوشمندسازی برای کنترل، نظارت و کاهش آسیب‌پذیری این گروه استفاده کنیم.

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا همچنین گفت: هزینه تصادفات برای کشور بسیار سنگین است؛ بر آورد‌ها نشان می‌دهد حدود ۱۹ درصد بودجه کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم صرف تبعات تصادفات می‌شود، در حالی که هزینه پیشگیری و استفاده از فناوری‌های نوین در مقایسه با این خسارت‌ها بسیار ناچیز است.

مومنی با اشاره به بار سنگین اقتصادی تصادفات و این که در مجموع، ۷ الی ۸ درصد تولید ناخالص ملی کشور صرف هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تصادفات می‌شود، گفت: این رقم بسیار قابل تأمل است. به‌گونه‌ای که هر میزان رشد اقتصادی و هر اقدامی برای توسعه انجام می‌شود، عملاً تحت‌الشعاع خسارات ناشی از تصادفات قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه با پدیده جوانمرگی در تصادفات مواجه هستیم، ادامه داد: در حالی که کشور سیاست جوانی جمعیت را دنبال می‌کند، متأسفانه بیشترین قربانیان تصادفات از میان جوانان و نیرو‌های مولد جامعه هستند. حدود ۲۰ درصد جان‌باختگان تصادفات در بازه سنی ۲۱ تا ۳۰ سال قرار دارند و بیش از ۶۰ درصد جان‌باختگان را افراد در سن کار تشکیل می‌دهند. این موضوع خسارات جبران‌ناپذیری را از نظر انسانی، اقتصادی و اجتماعی به کشور وارد می‌کند.

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا خاطرنشان کرد: در حوزه کاهش تصادفات، اختیار انتخاب نداریم و ناگزیر باید به سمت استفاده از فناوری‌های نوین حرکت کنیم. در عصر هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و فناوری‌های نوظهور، نمی‌توان با ابزار‌ها و روش‌های سال‌های گذشته مسائل امروز را حل کرد. سرعت رشد فناوری بسیار بالاست و اگر از این ظرفیت‌ها به‌درستی استفاده نکنیم، از روند تحولات عقب خواهیم ماند.

وی تصریح کرد: معضل تصادفات تنها به جان‌باختگان و مجروحان محدود نمی‌شود، بلکه تبعات روانی، جسمی، اتلاف منابع، آلودگی و کاهش کیفیت زندگی را نیز به دنبال دارد؛ در حالی که برای بسیاری از این مشکلات، راه‌حل‌های فناورانه وجود دارد.

مومنی با اشاره به تجربه موفق هوشمندسازی در سایر حوزه‌ها گفت: همان‌گونه که در نظام بانکی، نوبت‌دهی اینترنتی و خدمات غیرحضوری باعث کاهش مراجعات و اتلاف وقت مردم شده، در حوزه ترافیک و خدمات راهور نیز باید مراجعات حضوری به حداقل برسد و فرآیند‌ها به سامانه‌های هوشمند واگذار شود. امروز این امکان وجود دارد که با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، بسیاری از امور از جمله احراز اصالت و بررسی‌ها بدون حضور فیزیکی انجام شود.

وی ادامه داد: در حوزه ثبت و رسیدگی به تخلفات رانندگی مبتنی بر دوربین‌ها پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم، اما از نگاه ما همچنان ظرفیت‌های استفاده‌نشده فراوانی وجود دارد و اقدامات انجام‌نشده بیش از اقدامات انجام‌شده است.

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر ضرورت همکاری مستمر با شرکت‌های فناور اظهار کرد: هدف از این سخنان صرفاً ارائه گزارش نبود، بلکه اعلام عزم جدی پلیس راهور برای همکاری تنگاتنگ با شرکت‌های دانش‌بنیان است. بدون تردید در این مسیر با موانعی روبه‌رو خواهیم شد، اما با هم‌افزایی و اراده مشترک می‌توان این موانع را برطرف کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پلیس راهور بیشترین ارتباط را با مردم دارند و هر شهروند از بدو تولد تا پایان زندگی، یک کاربر ترافیکی محسوب می‌شود. از این رو، هر اقدامی که در جهت هوشمندسازی و ارتقای ایمنی ترافیک انجام شود، مستقیماً به بهبود زندگی همه مردم کشور منجر خواهد شد.