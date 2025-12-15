به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرماندار شهرستان بوانات گفت: آیین رونمایی از دستگاه پیشرفته چشم‌پزشکی فیکو و مجموعه‌ای از تجهیزات نوین آزمایشگاهی، با صرف افزون بر ۷۶ میلیارد ریال، در بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) بوانات برگزار شد.

خورشیدی ادامه داد: این اقدام ارزشمند با حمایت خالصانه و نیت خیرخواهانه حاج عباس حسینی خیر بواناتی و به نیت شادی روح فرزند جوانش، شادروان رضا حسینی انجام شد.

او افزود: راه‌اندازی این تجهیزات پیشرفته، گامی مؤثر در ارتقای سطح خدمات پزشکی، کاهش اعزام بیماران به مراکز درمانی خارج از شهرستان و نمادی روشن از همدلی دولت، خیرین و جامعه سلامت در خدمت به مردم شهرستان بوانات است.