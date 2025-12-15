پخش زنده
امروز: -
خداخواست عیوضی ، اهل شهرستان گچساران ، پس از گذشت ۸۰ سال به آغوش خانوادهاش بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، خداخواست عیوضی در سال ۱۳۲۳ که تنها ۱۰ سال داشت، روستای امامزاده جعفر گچساران ، زادگاه خود را ترک کرد و راهی استان کرمان شد.
پدر و مادر او تا سالهای زیادی در جستجوی فرزندشان بودند، اما هیچ گاه موفق نشدند اثری از فرزند خود بیابند.
آقای عیوضی در استان کرمان ازدواج میکند و صاحب فرزند میشود.
فرزندان وی هم چندین سال متوالی برای یافتن بستگان پدری خود اقدام کردند تا اینکه در یک روز سرد پاییزی، امید در دل آنها بیشتر شد.
ماجرا از این قرار است که برای فرزندان آقای عیوضی ثابت میشود که اصالت پدرشان به استان کهگیلویه و بویراحمد بر میگردد و اینجا بود که فرزندانش به تکاپو میافتند تا شاید نشانی از ابا و اجداد خود را بیابند.
بالاخره تحقیق و بررسی به نتیجه میرسد و یکی از دختران وی بر حسب اتفاق با صندوق بیمه روستائیان و عشایر استان کهگیلویه و بو یراحمد تماس میگیرد و ضمن معرفی خود از کارکنان این اداره سراغ خانواده پدری خود را میگیرد.
در این مکالمه برای دختر آقای عیوضی ثابت میشود روستای زادگاه پدرش امامزاده جعفر در گچساران است.
به هرحال با هماهنگی انجام شده بالاخره آقای خداخواست عیوضی و جمعی از فرزندانش از کرمان راهی امامزاده جعفر گچساران میشود و در دیداری صمیمی پس از ۸۰ سال خانواده خود را در آغوش میگیرد.
آقای عیوضی که هم اکنون ۹۱ سال دارد دارای ۸ فرزند و ۲۱ نوه است.