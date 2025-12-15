پخش زنده
اداره کل هواشناسی استان در پی تشدید فعالیت سامانه سرد بارشی و کاهش هشت تا ۱۲ درجهای دما، هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی استان فعالیت سامانه سرد بارشی از صبح چهارشنبه تا پایان روز جمعه با بارش برف و باران، رعد و برق، مه آلود، وزش تند باد لحظهای، در نقاط مستعد تگرگ و رعد و برق و کاهش محسوس دما پیشبینی میشود.
فعالیت این سامانه بارشی که ماهیت جنوبی دارد، همه مناطق استان به ویژه شهر اصفهان، فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، سمیرم، فریدونشهر، فریدن، بویین میان دشت، اسلام آباد موگویی، گلپایگان، خوانسار، باغبهادران، چادگان، شاهین شهر و میمه، نجف آباد، مورچه خورت، لنجان، کبوتر آباد، دهق، شهرضا، دهاقان، نطنز، اردستان، بادرود، آران و بیدگل، انارک، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار، کاشان، کوهپایه، مبارکه، مهاباد، نائین و ورزنه را در بر میگیرد.
هواشناسی استان به موجب وقوع احتمالی مخاطرات جوی از جمله اختلال در ناوگان حمل و نقل عمومی و ناوگان زمینی، هوایی و ریلی استان، لغزندگی جادهها به ویژه در مناطق برفگیر و راههای روستایی وم ناطق سردسیر به سبب بارش برف و کولاک، سیلابی شدن مسیلها، آبگرفتگی معابر، صاعقه، مه گرفتگی، کاهش دید افقی، جاری شدن روان آب، وزش تند باد موقتی، خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی و اختلال در انتقال انرژی، فشار بر حاملهای انرژی و سوخت، یخبندان و کاهش محسوس دما هشدار داد و توصیه کرد هموطنان از انجام سفرهای غیر ضروری در پایان هفته بپرهیزند.
هواشناسی همچنین بر لزوم مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی، خودداری افراد از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها، پرهیز از فعالیتهای کوهنوردی و جابجایی عشایر، خودداری از فعالیتهای تفریحی نظیر طبیعتگردی و ورزشهای هوایی، آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی، پاکسازی دهانه پلها، لایروبی کانالها و آبروها و آمادگی راهداری جهت برفروبی در گردنههای سردسیر، آمادگی شهرداریها، عدم تردد عشایر و دامداران در ارتفاعات و حاشیه مسیلها، کنترل دما و رطوبت گلخانهها و سالنهای پرورشی استحکام سازهها، آمادگی شرکتهای تأمین سوخت استان تاکید کرده است.
هشدار سطح نارنجی هواشناسی زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و سبب خسارتهای احتمالی شود. هشدار نارنجی رنگ جهت آمادهباش دستگاههای مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارتزا صادر میشود.