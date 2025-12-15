به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان اقلید گفت: با توجه به کاهش ذخایر خونی در فارس و همزمان با گرامیداشت هفته داوطلب، داوطلبان این جمعیت با حضور در پایگاه انتقال خون ، ۲۰ واحد خون به بیماران نیازمند اهدا کردند.

هادی مهندسی افزود: این اقدام خداپسندانه با هدف ترویج فرهنگ نوع‌دوستی، کمک به بیماران نیازمند و تأمین ذخایر خونی انجام شد و داوطلبان هلال‌احمر با حضور در مرکز انتقال خون، بار دیگر روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی خود را به نمایش گذاشتند.

مهندسی با قدردانی از مشارکت داوطلبان بیان کرد: اهدای خون یکی از مهم‌ترین و ارزشمندترین فعالیت‌های داوطلبانه است که می‌تواند جان بیماران بسیاری را نجات دهد و این اقدام در هفته داوطلبان نشان‌دهنده نقش مؤثر داوطلبان در ارتقای سلامت جامعه است.



ذخایر خون فارس در وضعیت حساس قرار دارد



مدیر کل انتقال خون فارس هم در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما فارس گفت: با توجه به فرارسیدن فصل سرما و کاهش مراجعات مردمی به مراکز اهدای خون، ذخایر خون با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو شده است، این وضعیت، تأمین مستمر خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز مراکز درمانی و بیماران را با چالش جدی مواجه کرده است.

اکبرزاده اظهار کرد: در حال حاضر و به‌منظور پاسخگویی به نیاز بیماران، به تمامی گروه‌های خونی به‌جز B منفی و AB منفی نیاز فوری وجود دارد و مابقی گروه‌های خونی مورد نیاز در وضعیت نارنجی و قرمز قرار دارند که نشان‌دهنده خوبی نیست.

با ۲۰ دقیقه وقت گذاشتن برای اهدای خون می‌توان جان حداقل سه بیمار را نجات داد.