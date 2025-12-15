به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل هواشناسی استان اصفهان گفت: این مقدار بارش در بازه زمانی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۱۵ میلی متر بود، ۱۸.۹ درصد افزایش یافته، اما در مقایسه با میزان بارش‌های دوره بلندمدت ۶۱.۳ درصد کاهش داشته است.

آرش بهاروند احمدی با بیان اینکه سال زراعی از اول مهر هر سال شروع می‌شود و تا ۳۱ شهریور سال بعد ادامه دارد، افزود: در سال زراعی امسال تاکنون فریدونشهر با ۶۰.۵ میلیمتر بارندگی، پُربارش‌ترین شهر استان محسوب می‌شود و خوانسار با ۴۹.۸ میلیمتر و سمیرم با ۴۹، گلپایگان با ۳۷.۴، داران با ۲۸، چادگان با ۲۱.۳ و مبارکه با ۱۶ میلیمتر در رده‌های دوم تا ششم قرار دارند.

وی از نایین با ۰.۳ میلیمتر بارندگی به عنوان کم‌بارش‌ترین شهر استان نام برد و گفت: ورزنه با ۲.۱، کاشان با ۲.۲، شهرضا با ۴.۳، مورچه خورت با ۵.۷ و کبوترآباد و خوروبیابانک هر کدام با ۶.۵ میلیمتر در رده‌های بعدی شهر‌های کم بارش قرار داشتند.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان میانگین بارش شهر اصفهان را نیز ۱۰.۲ میلیمتر دانست و افزود: این مقدار بارش در مقایسه با سال زراعی گذشته که ۰.۱ میلی‌متر بود ۱۰ هزار و ۱۰۰ درصد افزایش و در مقایسه با دوره بلندمدت ۶۲.۲ درصد کاهش داشت.

بهاروند احمدی با اشاره به ورود سامانه سرد و بارشی از سمت جنوب به استان، گفت: از اواخر وقت امروز (دوشنبه) با ورود سامانه سرد و بارشی از سمت جنوب به استان تا اوایل هفته آینده، رشد ابر، مه آلودگی و کاهش دید، بارش برف و باران، در نواحی مستعد رعد و برق و احتمال تگرگ و گاهی وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

وی گفت: اوج فعالیت این سامانه برای روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه در استان است.

میانگین بارندگی یک سال زراعی کامل در استان اصفهان ۱۹۷.۳۸ میلی‌متر و در کشور ۲۴۰ میلی‌متر است.