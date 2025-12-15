پخش زنده
متهمی که با ترفند وعده وام فوری از شهروندی ۸۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری کرده بود، در اصفهان دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس فتا استان گفت: در پی مراجعه شهروندی به پلیس فتا و اعلام شکایت مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی وی، بررسی موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.
سرهنگ نعمتالله طاهرپور افزود: فرد مالباخته از طریق یکی از پیامرسانها پیامی با عنوان "دریافت وام فوری" را رویت کرده و پس از کلیک بر روی لینک ارسالی و وارد کردن اطلاعات بانکی، این مبلغ از حساب وی برداشت شده بود.
وی ادامه داد: متهم پس از سرقت، مبلغ برداشتشده را به رمزارز تبدیل و به آدرس یک کیف پول دیجیتال منتقل کرده بود که با اقدامات فنی و تخصصی کارآگاهان پلیس فتا استان، هویت متهم شناسایی و با هماهنگی قضایی در عملیاتی غافلگیرانه در یکی از استانهای مرکزی کشور دستگیر شد.
رئیس پلیس فتا استان با اشاره به بازگرداندن کامل وجه به مالباخته تأکید کرد: کاربران فضای مجازی در خصوص پیامهای تبلیغاتی با وعدههای فریبنده از جمله وام فوری، استخدام با درآمد بالا یا جوایز نقدی هوشیار باشند و اطلاعات بانکی خود را در صفحات ناشناس وارد نکنند.
وی افزود: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق نشانی اینترنتی رسمی پلیس فتا به نشانی http://www.fata.gov.ir یا شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.