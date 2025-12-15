به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس فتا استان گفت: در پی مراجعه شهروندی به پلیس فتا و اعلام شکایت مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی وی، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

سرهنگ نعمت‌الله طاهرپور افزود: فرد مالباخته از طریق یکی از پیام‌رسان‌ها پیامی با عنوان "دریافت وام فوری" را رویت کرده و پس از کلیک بر روی لینک ارسالی و وارد کردن اطلاعات بانکی، این مبلغ از حساب وی برداشت شده بود.

وی ادامه داد: متهم پس از سرقت، مبلغ برداشت‌شده را به رمزارز تبدیل و به آدرس یک کیف پول دیجیتال منتقل کرده بود که با اقدامات فنی و تخصصی کارآگاهان پلیس فتا استان، هویت متهم شناسایی و با هماهنگی قضایی در عملیاتی غافلگیرانه در یکی از استان‌های مرکزی کشور دستگیر شد.

رئیس پلیس فتا استان با اشاره به بازگرداندن کامل وجه به مالباخته تأکید کرد: کاربران فضای مجازی در خصوص پیام‌های تبلیغاتی با وعده‌های فریبنده از جمله وام فوری، استخدام با درآمد بالا یا جوایز نقدی هوشیار باشند و اطلاعات بانکی خود را در صفحات ناشناس وارد نکنند.

وی افزود: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق نشانی اینترنتی رسمی پلیس فتا به نشانی http://www.fata.gov.ir یا شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.