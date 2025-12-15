پاکستان حمله به کارکنان صلح سازمان ملل در «کادوقلی» سودان را که منجر به جان باختن ۶ نیروی حافظ صلح بنگلادشی و زخمی شدن چندین نفر دیگر شد، شدیدا محکوم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، «طاهر اندرا بی»، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای ضمن ابراز همدردی عمیق این کشور را با دولت و مردم بنگلادش به علت از دست دادن این جان‌های ارزشمند اعلام کرد، پاکستان در این ساعت تلخ، با خانواده‌های داغدار و بازماندگان این حادثه ابراز همبستگی می‌کند.

وی تصریح کرد، نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل در خط مقدم تلاش‌های بین‌المللی برای پیشگیری از درگیری‌ها، حفاظت از غیرنظامیان و حمایت از صلح تحت پرچم سازمان ملل حضور دارند و پاکستان به فداکاری و از خودگذشتگی این کلاه آبی‌ها در راه برقراری صلح و ثبات در منطقه ارج می‌نهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان خواستار انجام تحقیقات سریع برای شناسایی عاملان این حمله بزدلانه و پاسخگو کردن آنها شد و تاکید کرد، پاکستان همچنین به همکاری نزدیک با اعضای شورای امنیت سازمان ملل و جامعه بین‌المللی برای تضمین امنیت و حفاظت از همه نیرو‌های حافظ صلح ادامه خواهد داد.

در پایان پاکستان ضمن محکومیت شدید این اقدام خشونت‌آمیز، بر تعهد خود برای حمایت از برنامه‌های صلح آمیز سازمان ملل و ارتقای امنیت نیرو‌های حافظ صلح تاکید کرد.

گفتنی است، پاکستان در طول بیش از ۶ دهه حضور فعال در عملیات صلح سازمان ملل، بیش از ۲۳۵ هزار نیروی پاکستانی را به ۴۸ ماموریت جهانی اعزام کرده است.