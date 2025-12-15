پخش زنده
فعالیت مدارس استان آذربایجان شرقی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۵ و ۲۶ آذرماه با هدف قطع زنجیره شیوع بیماری حاد تنفسی تعطیل و در بستر شاد خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، طبق مصوبه نشست کمیته پدافند غیر عامل استان با هدف اجرای دستورالعمل پیشگیری، مراقبت و کنترل عفونتهای حاد تنفسی در مدارس و با هدف مراقبت و کنترل روند شیوع بیماریهای حاد تنفسی، فعالیت مدارس آذربایجان شرقی در تمامی مقاطع تحصیلی در شیفتهای صبح و عصر در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۵ و ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری است و فعالیتهای آموزشی در بستر شبکه شاد پیگیری خواهد شد.
در روزهایی که آموزشها به صورت مجازی برگزار میشود، مدیران مدارس موظف هستند، فرایند ارائه آموزش مجازی به دانشآموزان را ارزیابی و پایش کنند.
دراین جلسه همچنین توصیه شد حتی المقدور همایشها محدود شود، دوره همیهای شب یلدا کاهش یافته و جلسات ضروری ادارات به صورت وبینار برگزار شود تا از همه گیری آنفلوآنزا جلوگیری شود.