استاندار بوشهر و قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی و گردشگری در نشستی مشترک، بر لزوم تدوین دقیق و منسجم پرونده‌ها برای حفظ سهمیه جمهوری اسلامی ایران در یونسکو تأکید کردند.

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در نشست ارسلان زارع با علی دارابی که امروز در معاونت میراث‌فرهنگی انجام شد، اولویت‌بندی پرونده‌های پیشنهادی از جمله مساجد ایرانی، آسبادها، دیوار تاریخی گرگان و بندر تاریخی سیراف از جمله محور‌های مورد توجه بود. همچنین بندر سیراف ، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گزینه‌های ثبت جهانی، محور اصلی بحث‌ها قرار گرفت و ضرورت تهیه جدول زمان‌بندی مشخص، تأمین منابع مالی و اعتبارات لازم، تملک و آزادسازی عرصه و حریم، رفع معارضات موجود و تسریع در روند آماده‌سازی پرونده، از جمله موضوعات مطرح‌شده بود.

در این نشست همچنین بر اهمیت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، مشارکت مدیریت‌های استانی و همراهی جوامع محلی برای تکمیل پرونده در فرصت باقی‌مانده تأکید و موضوعاتی در خصوص اهمیت تاریخی، فرهنگی و تمدنی بندر سیراف، ظرفیت‌های معماری و باستان‌شناختی آن و نقش ثبت‌های جهانی در تقویت سرمایه‌های اجتماعی کشور نیز بررسی شد .

علیرضا ایزدی، مدیر کل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی، نصرالله ابراهیمی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بوشهر، محمدجواد حق‌شناس، مشاور فرهنگی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، رسول وطن‌دوست، مشاور امور بین‌الملل معاون میراث‌فرهنگی و جلیل گلشن، چهره ماندگار میراث‌فرهنگی در این نشست حضور داشتند .