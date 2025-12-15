پخش زنده
امروز: -
مدیرکل میراثفرهنگی کرمانشاه گفت: جشنواره انگور کندوله شهرستان صحنه در فهرست رویدادهای گردشگری ایران ثبت شد. برگزاری این جشنواره هر سال به توسعه گردشگری روستایی و معرفی ظرفیتهای کشاورزی و فرهنگی منطقه کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما داریوش فرمانی افزود: این ثبت به معنای توجه ویژه به ظرفیتهای روستای کندوله در حوزه گردشگری رویدادمحور است و کمک میکند تا این جشنواره با برنامهریزی هدفمندتر و مشارکت گستردهتر جوامع محلی برگزار شود.
او با اشاره به اینکه کندوله از روستاهای هدف گردشگری در شهرستان صحنه است، بیان کرد: ثبت ملی جشنواره انگور، گامی مؤثر در مسیر معرفی این روستای زیبا و ایجاد فرصتهای اقتصادی تازه برای مردم محلی محسوب میشود.
تلاش خواهیم کرد این رویداد هر سال با رویکردی تلفیقی از فرهنگ، کشاورزی و گردشگری برگزار شود تا علاوه بر جذب گردشگران، موجب پویایی اقتصادی منطقه شود.