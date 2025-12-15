بدون مسدوی حساب بانکی؛
آغاز ثبت سفارش جدید محصولات ایران خودرو
یازدهمین مرحله ثبت درخواست خرید محصولات ایرانخودرو در قالب طرحهای فروش فوری و پیشفروش و بر اساس اولویتبندی آغاز شد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا وسیما
؛ در این مرحله، متقاضیان عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده امکان ثبت درخواست خرید خواهند داشت.
طبق اعلام ایرانخودرو، در این دوره ثبتنام نیازی به مسدودسازی حساب بانکی متقاضیان نیست.
مهلت ثبت درخواست در سامانه خرید به نشانی ikcosales.ir
برای همه گروهها از ساعت ۱۴ امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پایان ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ ادامه دارد.