دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی «ایران ساخت» ضمن تقدیر از کیفیت و گستردگی تولیدات داخلی تجهیزات آزمایشگاهی، بر نقش حیاتی این تولیدات در تأمین نیازهای علمی کشور، کاهش خروج ارز و دستیابی به خودکفایی فناورانه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با حضور در نمایشگاه بین‌المللی «ایران ساخت»، برگزاری موفقیت‌آمیز این رویداد را نشانه‌ای از عزم راسخ کشور در مسیر توسعه علمی دانست، به‌ویژه با در نظر گرفتن شرایط اخیر کشور. وی سطح کیفی و کاربردی بودن تجهیزات آزمایشگاهی ارائه‌شده را در حد استاندارد‌های بالا ارزیابی کرد.

تأمین نیاز و مقابله با خروج ارز

خسروپناه با اشاره به اهمیت بی‌بدیل تجهیزات تخصصی در تمام حوزه‌های علمی، از جمله علوم پایه، مهندسی، علوم انسانی، هنر و معماری، فلسفه اصلی تقویت تولید داخلی را دستیابی به خودکفایی آزمایشگاهی و جلوگیری از خروج منابع ارزی عنوان کرد. وی تأکید کرد که پیشرفت‌های کمی و کیفی مشاهده‌شده در نمایشگاه، گویای بالندگی فناوری بومی و توانمندی‌های داخلی است که کشور را به سمت استقلال علمی-فناورانه سوق می‌دهد.

نقش کلیدی معاونت علمی و لزوم هماهنگی ساختاری

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حمایت‌های قوی و برنامه‌ریزی‌شده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در تسهیل خرید تجهیزات داخلی را شایسته تقدیر ویژه دانست و این نهاد را نمونه‌ای موفق از حکمرانی علم و فناوری در یک‌سال و نیم گذشته توصیف کرد.

با این وجود، استاد خسروپناه چالش اصلی پیش‌رو را ناهمسویی‌های وارداتی دانست. وی خواستار برقراری همکاری ساختاری و هوشمند میان معاونت علمی و وزارت صنعت، معدن و تجارت شد تا از صدور مجوز واردات کالا‌های رقیب که کیفیت پایین یا غیرضروری دارند، جلوگیری شود. به گفته وی، این نوع واردات به طور مستقیم به تولیدکننده ملی آسیب زده و می‌تواند بخش دانش‌بنیان را با رکود مواجه سازد.

تعهد شورا به رفع خلأ‌ها

در پایان، خسروپناه اعلام کرد که شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای وظایف خود، هرگونه کمبود یا خلأ در مسیر توسعه علمی و فناورانه را پیگیری کرده و با همکاری و هم‌افزایی لازم، متعهد به تسهیل و استمرار این مسیر خواهد بود تا توسعه علمی کشور بدون وقفه پیش رود.