مهدی علیزاده با حکم شهردار تهران، به عنوان مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی علیزاده پیش‌تر نیز از بهمن ۱۴۰۱ تا دی ۱۴۰۳ مدیرعامل شرکت واحد بوده است. از دیگر سوابق وی در دوره‌های پیشین شهری می‌توان به مشاور معاون حمل و نقل شهرداری تهران و رئیس هیأت مدیره تاکسیرانی تهران اشاره کرد.

علیزاده همچنین سابقه مدیریت کل پشتیبانی وزارت کشور در دوران وزارت احمد وحیدی را در کارنامه خود دارد.

پیش از این، احمد قیومی از دی ۱۴۰۳ تا آذر ۱۴۰۴ مدیرعاملی این شرکت را بر عهده داشت. قیومی همچنین در دوره شهید رئیسی فرماندار تهران بود.