به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیر باغبانی جهاد کشاورزی به باغداران توصیه کرد:میوه های رسیده از روی درختان جمع آوری وبه انبارهای مناسب منتقل کنند.

نوید رضا فرهانی گفت:استفاده از سیستم آبیاری بارانی و ریز آب پاش ها برای تشکیل لایه یخ روی گیاه و جلوگیری از کاهش سریع دما و حفظ دما در نقطه انجماد توصیه می شود.

وی افزود : اعمال روش های ایجاد حرارت قبل از رسیدن دما به نقطه بحرانی (بر اساس میانگین دمای منطقه )، در صورت ایجاد پدیده وارونگی هوا ، استفاده از پلارهای باغی و ایجاد گرمایش مستمر به ویژه در محدوده تاج درختان ، خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی با توجه به کاهش محسوس دما و نداشتن اثر بخشی سموم ، استفاده از پوشش هایی مانند کاه و کلش در محدوده اطراف تنه درختان به باغداران توصیه می شود،

وی به گلخانه داران توصیه کرد: پوشش گلخانه ها را بازرسی از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنند،

فرهانی افزود : بررسی و تجهیز سامانه گرمایش گلخانه به مشعل های دو گانه سوز و تامین سوخت جایگزین در صورت افت فشار گاز در این مدت به گلخانه داران توصیه می شود.

