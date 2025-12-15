پخش زنده
جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان آستانه اشرفیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان آستانهاشرفیه، حیدرینژاد فرماندار شهرستان و رئیس ستاد بحران با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل دستگاههای اجرایی، از تمامی مدیران ستادی خواست از همین امروز نسبت به ارزیابی شرایط مقابله با بحران و رفع نواقص و مشکلات احتمالی اقدام کنند.
فرماندار آستانهاشرفیه با اشاره به اینکه نباید هیچ دستگاه یا نهادی در زمان وقوع بحران با مشکل یا کمبود تجهیزات و امکانات مواجه شود، گفت: اینگونه نباشد که در روز بحران، دستگاهی اعلام کند آمادگی لازم را ندارد یا با مشکل اجرایی روبهروست.
وی باران و برف را نه بحران، بلکه نعمت الهی دانست و افزود: با مدیریت صحیح، برنامهریزی و هماهنگی بین دستگاهها میتوان از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کرد تا آسیبی متوجه مردم و شهرستان نشود.
در ادامه این جلسه، رؤسای ادارات و اعضای ستاد بحران با ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده، آمادگی کامل دستگاههای خود را در زمینه مدیریت بحران اعلام کردند.
همچنین موضوعاتی از جمله تعیین و آمادهسازی مکانهای گرمخانه، مدیریت و پایداری توزیع برق، آمادگی جمعیت هلالاحمر، شهرداریها، راهداری و سایر دستگاههای خدماترسان مورد بررسی قرار گرفت و بر هماهنگی مستمر میان دستگاهها تأکید شد.