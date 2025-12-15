

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ مرتضی احدی گفت: در پی گزارشی مبنی بر حمل یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق توسط یک پیکان وانت با توجه به اهمیت موضوع بررسی صحت و سقم آن به صورت ویژه در دستور کار این عوامل قرارگرفت.

وی افزود: پس از کشف موتورسیکلت، مالک آن هیچ گونه مدارک و مجوزقانونی مبنی بر مجاز بودن موتورسیکلت کشف شده برای ارائه در دست نداشته است.

فرمانده انتظامی شهرستان آستارا گفت : کارشناسان ، ارزش موتورسیکلت کشف شده را بیش از ۲ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

سرهنگ مرتضی احدی افزود : متهم ۲۷ ساله پس از تشکیل پرونده به همراه موتورسیکلت کشف شده برای سیر مراحل قانونی تحویل اداره تعزیرات حکومتی شهرستان آستارا شد و خودروی حامل موتورسیکلت قاچاق نیز در پارکینگ توقیف شد.