پخش زنده
امروز: -
معاون ساماندهی و برنامهریزی شرکت بازآفرینی شهری ایران: تسهیلات تبصره ۱۸ نقش تعیینکنندهای در تسریع نوسازی بافتهای فرسوده ایفا کرده و امروز شاهد تحول محسوس در محلات قدیمی استان یزد هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، یداله آقایی با اشاره به بازدید میدانی انجامشده با حضور معاونت شهرسازی و مجموعههای مرتبط با بازآفرینی شهری افزود: اعطای تسهیلات تبصره ۱۸ زمینهای فراهم کرده تا خانوارهایی که پیشتر بهدلیل محدودیتهای مالی امکان نوسازی واحدهای مسکونی خود را نداشتند، اکنون با انگیزه و توان بیشتری وارد فرآیند بازسازی شوند.
وی اظهار داشت: آثار این اقدام تنها به بهبود ایمنی و کیفیت ساختوساز محدود نمیشود، بلکه بازگشت زندگی به محلات، افزایش ماندگاری جمعیت و تقویت پیوندهای اجتماعی از مهمترین دستاوردهای آن به شمار میرود؛ بهگونهای که بخش قابل توجهی از بافتهای فرسوده یزد امروز شاهد تحولات کالبدی و اجتماعی قابل توجهی هستند.
معاون ساماندهی و برنامهریزی شرکت بازآفرینی شهری ایران با قدردانی از نقش دستگاههای محلی و همراهی ساکنان تصریح کرد: فراهمسازی بسترهای مالی و اجرایی این طرح با محوریت شرکت بازآفرینی شهری ایران، عامل اصلی موفقیت آن بوده و تداوم این حمایتها میتواند روند بازآفرینی و ارتقای کیفیت زندگی در بافتهای فرسوده استان یزد را شتاب بیشتری ببخشد.