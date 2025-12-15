استاندار قزوین گفت: استان قزوین با وجود کمتر از یک درصد مساحت کشور و یک و شش دهم درصد جمعیت، ظرفیت‌هایی در اندازه یک کشور دارد و در تولید ملی اثرگذار است.

ظرفیت‌های استان قزوین فراتر از مساحت و جمعیت آن است

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نوذری در جلسه شورای اداری که با حضور سخنگوی دولت برگزار شد، گفت: هزار و ۲۹۰ نوع محصول صنعتی در استان تولید می‌شود و قزوین در تولیدات کشاورزی همچون گوشت، مرغ و تخم‌مرغ سرآمد است.

استاندار قزوین در حوزه اجتماعی تأکید کرد: استان مشکل دارد، اما بحران ندارد و احیای محله‌های قدیمی و حل مشکلات محلات باید به دست خود مردم و با رویکرد محله‌محور و وفاق اجتماعی انجام شود.

نوذری قزوین را «بهشت گمشده گردشگری ایران» خواند و گفت: ظرفیت‌های بی‌بدیل گردشگری استان نیازمند توجه و حمایت ملی است.

وی همچنین از امضای ۳۵ تفاهم‌نامه با حضور خیران مدرسه‌ساز و رئیس‌جمهور خبر داد.

استاندار بحران آب را بزرگ‌ترین مشکل استان دانست و افزود: انتقال آب از سد طالقان طی ۱۸ ماه آینده در حال اجراست و این موضوع می‌تواند بخشی از مشکلات را حل کند.

نوذری به پروژه‌های عمرانی و خدماتی اشاره کرد و گفت: بیمارستان نسیم سلامت و بیمارستان هزار تخت‌خوابی در حال احداث است. در حوزه مسکن نیز پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها از ۳۲ درصد به بیش از ۷۵ درصد رسیده و تاکنون ۵ هزار واحد تحویل داده شده است.

استاندار، اولویت استان را دیپلماسی اقتصادی و توسعه صادرات دانست و از کلنگ‌زنی منطقه ویژه تاکستان خبر داد.

وی همچنین بر ضرورت به‌روزرسانی صنایع، توجه به هوش مصنوعی و رباتیک و حل مشکل تأمین ارز برای واحد‌های صنعتی تأکید کرد.

نوذری افزود: بخش مهمی از دامداری‌ها و مرغداری‌های کشور در قزوین قرار دارد و تأمین نهاده‌های دامی اهمیت ویژه‌ای دارد. همچنین ۶۰۰ کیلومتر جاده روستایی خاکی در استان وجود دارد که نیازمند ساماندهی است.

وی در حوزه بهداشت و درمان گفت: بسیاری از بیمارستان‌های استان مستهلک شده‌اند و سرانه تخت بیمارستانی تحت فشار بیماران تصادفی قرار دارد. در سفر رئیس‌جمهور ۴ همت اعتبار برای حوزه بهداشت اختصاص یافت.

پست و مقام امانتی است که باید به افراد مسئولیت‌پذیر سپرده شود

نماینده ولی‌فقیه در استان هم با تأکید بر ضرورت راستگویی و امانت‌داری گفت: یکی از مهم‌ترین امانت‌ها پست و مقام است که باید در واگذاری آن دقت شود و مسئولیت‌ها تنها به افراد امانت‌دار و مسئولیت‌پذیر سپرده شود.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری با اشاره به رضایت متقابل میان مردم و رهبر افزود: اسلام به معنای صبر، استقامت و مهر و عطوفت است.

نماینده ولی‌فقیه از همه خدمتگزاران به مردم، رئیس‌جمهور و دولت قدردانی کرد.

ارتباط با همسایگان و همدلی مدیران، مسیر توسعه استان را هموار کرده است

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر اهمیت ارتباطات منطقه‌ای گفت: ارتباط با همسایگان از اقدامات ارزشمند دولت پزشکیان است و شاهد گسترش روابط با افغانستان و پاکستان هستیم.

ولایتمدار در عین حال خواستار شفاف‌سازی از سوی سخنگوی دولت در برابر برخی شیطنت‌های سیاسی شد.

وی با اشاره به عبور مردم از تقسیم‌بندی‌های سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا افزود: مردم تنها عملکرد مسئولان را ملاک قرار می‌دهند؛ هر کس برای مردم کار کند مورد قدردانی قرار می‌گیرد و هر کس کوتاهی کند از حمایت مردم خارج خواهد شد.

نماینده مجلس با قدردانی از استاندار قزوین گفت: همه مدیران استان پای کار آمده‌اند و پروژه‌های عمرانی بزرگی همچون بیمارستان هزار تخت‌خوابی و انتقال آب در حال اجراست.

وی از رسانه‌ها خواست این اقدامات را انعکاس دهند و افزود: مشکل مسکن ملی در استان حل شده و باید از زحمات مدیران و وفاق ایجاد شده قدردانی کرد.

ولایتمدار همچنین به حل مشکلات اقتصادی اشاره کرد و گفت: پرونده غفاری که کشور را دچار اختلال کرده بود در مسیر حل قرار دارد و دارایی‌های آن به نفع مردم فروخته خواهد شد.

وی مدرسه‌سازی در ده ماه گذشته را بی‌سابقه در چهل سال اخیر دانست.

نماینده مجلس با اشاره به مشکلات زیست‌محیطی گفت: آلودگی کارخانه سیمان البرز و نیروگاه شهید رجایی مردم آبیک را تحت فشار قرار داده است. در حوزه راه نیز آسفالت جاده‌های روستایی در این مدت انجام شده که در گذشته سابقه نداشته است.

وی تأکید کرد: همدلی و وفاق در استان جریان دارد و همه مسائل با همکاری و همراهی مردم و مدیران در حال حل شدن است.