به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، مجموعه‌ای که با رویکرد فرهنگی ـ اجتماعی و در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی صنایع، گامی مؤثر در مسیر توانمندسازی جوامع محلی و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی منطقه ایجاد شده است.

فرهنگسرای گلزار برای ایجادفضای فرهنگی و اجتماعی متمرکز، توسعه آموزش‌های توانمندساز و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی منطقه راه‌اندازی شده و قرار است به‌عنوان پایگاهی برای اجرای برنامه‌ها و دوره‌های متنوع فرهنگی، هنری و مهارتی فعالیت کند.

محمد معتمدی‌زاده نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی در این مراسم با اشاره به اهمیت راه‌اندازی فرهنگسرا در مناطق کمتر برخوردار، گفت: این اقدام نشان می‌دهد صنایع ملی مس به‌صورت جدی پای کار رفع محرومیت‌ها آمده و برای حل مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم برنامه‌ریزی دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی و معدنی بخش گلزار تأکید کرد: مجتمع‌های صنعتی مستقر در این منطقه می‌توانند نقش مهمی در رونق اقتصادی و اشتغال ایفا کنند و ما نیز در کنار صنایع، از این طرح‌ها در سطح شهرستان و وزارتخانه‌ها حمایت خواهیم کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان نیز راه‌اندازی فرهنگسرای گلزار را اقدامی ارزشمند دانست و افزود: این مجموعه می‌تواند نقش مهمی در توسعه فرهنگی منطقه ایفا کند و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آمادگی دارد مربیان تخصصی مورد نیاز را در رشته‌های مختلف به این فرهنگسرا اعزام کند.

حسین اسحاقی افزود: تجهیز کتابخانه فرهنگسرا و تأمین منابع فرهنگی متناسب با نیاز منطقه در دستور کار قرار دارد و همچنین یک مؤسسه فرهنگی و هنری در بخش گلزار راه‌اندازی خواهد شد تا فعالیت‌ها به‌صورت منسجم دنبال شود.

مدیر مجتمع مس درآلو هم در این مراسم با اشاره به سیاست‌های شرکت ملی صنایع مس ایران در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، اعلام کرد: توسعه و تولید پایدار بدون توجه به فرهنگ، زیرساخت‌های فرهنگی و مشارکت مردم محلی محقق نخواهد شد.

وحید امیری افزود: در این راستا و با هدف توجه ویژه به شهرستان‌ها و مناطق پیرامونی مجتمع‌های صنعتی، طی ماه‌های گذشته برنامه‌ریزی‌هایی برای ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی در شهرستان‌های رابر و بردسیر انجام شد که امروز شاهد بهره‌برداری از فرهنگسرای گلزار هستیم.

وی با تأکید بر نقش آموزش در توانمندسازی جوامع محلی گفت: آموزش‌هایی که در این فرهنگسرا ارائه می‌شود، علاوه بر پاسخ به دغدغه اشتغال، زمینه به‌کارگیری نیروی بومی و حتی تأمین بخشی از نیاز‌های مجتمع از طریق ظرفیت‌های محلی را فراهم می‌کند.

مدیر مجتمع مس درآلوافزود: آموزش‌های مرتبط با کارآفرینی، صنایع‌دستی، مشاوره خانواده و استعدادیابی فرزندان در دستور کار قرار دارد تا ضمن حفظ هویت فرهنگی منطقه، زمینه رونق اقتصادی و ایجاد برکت برای مردم گلزار فراهم شود.

امام‌جمعه بردسیر نیز با تقدیر از اقدام انجام‌شده، گفت: احداث این فرهنگسرا کاری ارزشمند و اثرگذار است که می‌تواند الگویی برای سایر مناطق صنعتی باشد.

حجت‌الاسلام کرمانی تأکید کرد: اگر توسعه عمرانی بدون پیوست فرهنگی باشد، آسیب‌های اجتماعی افزایش می‌یابد. چنین اقداماتی نشان می‌دهد که صنایع مس نگاه عمیقی به مقوله فرهنگ و فرهنگ‌سازی دارند.

علی‌یار اسکندری‌نسب فرماندار بردسیر نیز فرهنگسرای مهر گلزار را یکی از بهترین مصادیق عمل به مسئولیت اجتماعی دانست و گفت: با برنامه‌ریزی مناسب و تداوم همکاری دستگاه‌ها، این فرهنگسرا به مرکزی اثرگذار در آموزش، اشتغال و ارتقاء سطح معیشت مردم بخش گلزار تبدیل شود؛

در فرهنگسرای گلزار، کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی متنوعی از جمله آموزش صنایع‌دستی بومی نظیر پته‌دوزی، دوره‌های مهارت‌محور، آموزش‌های فرهنگی، اجتماعی و مهارتی پیش‌بینی شده و رویکرد اصلی این فرهنگسرا، ارتقاء مهارت‌های کاربردی، ایجاد فرصت‌های شغلی، حفظ هویت فرهنگی و تقویت مشارکت اجتماعی بین اقشار مختلف جامعه محلی بیان شده است.