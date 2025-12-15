کارشناس هواشناسی استان گفت: استقرار هسته سرد در جو استان، دمای هوا را در نیمه شمالی به صفر درجه سانتیگراد رسانده است.

هوا در نیمه شمالی ایلام، صفر گرفت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ساسان رستمی اظهار کرد: در روز‌های چهارشنبه و پنج‌شنبه یک سامانه بارشی از جنوب کشور عبور می‌کند که نیمه جنوبی استان ما را هم تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

وی با بیان این‌که هشدار سطح زرد هم صادر شده است، تصریح کرد: این سامانه می‌تواند موجب رگبار باران و رعد و برق در نواحی جنوب، جنوب شرق و تا حدودی شرق استان و آبگرفتگی معابر شود.

رستمی همچنین در خصوص تغییرات دمایی، افزود: با ورود توده هوای سرد تا صبح روز سه‌شنبه در نواحی سردسیر استان دمای کمینه زیر صفر پیش‌بینی می‌شود و در برخی نقاط ممکن است؛ دما تا یک درجه زیر صفر نیز کاهش یابد.