رئیس پلیس آگاهی گیلان از دستگیری ۱ نفر و کشف ۳ فقره سرقت و توقیف ۲ دستگاه وسائط نقلیه در روز گذشته توسط کارآگاهان پلیس آگاهی مرکز استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ علیرضا حدادی از دستگیری ۱ نفر و کشف ۳ فقره سرقت و توقیف ۲ دستگاه وسائط نقلیه با اقدامات پلیسی توسط کارآگاهان پلیس آگاهی مرکز استان، در روز گذشته خبر داد.
وی رعایت نکردن نکات حفاظتی را مهمترین عامل سوء استفاده مجرمان عنوان کرد و افزود: یکی از اصلیترین و مهمترین اولویتهای پلیس، برخورد با جرایم و پیشگیری از وقوع آن است که این مهم با تلاش شبانهروزی کارکنان انتظامی با جدیت دنبال میشود.