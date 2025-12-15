به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ علیرضا حدادی از دستگیری ۱ نفر و کشف ۳ فقره سرقت و توقیف ۲ دستگاه وسائط نقلیه با اقدامات پلیسی توسط کارآگاهان پلیس آگاهی مرکز استان، در روز گذشته خبر داد.

وی رعایت نکردن نکات حفاظتی را مهمترین عامل سوء استفاده مجرمان عنوان کرد و افزود: یکی از اصلی‌ترین و مهمترین اولویت‌های پلیس، برخورد با جرایم و پیشگیری از وقوع آن است که این مهم با تلاش شبانه‌روزی کارکنان انتظامی با جدیت دنبال می‌شود.