به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، رئیس اداره ورزش و جوانان بوکان گفت: فاروق مام عبدالله، دامه‌باز اهل این شهرستان، در مسابقات جهانی دامه موفق به کسب عنوان قهرمانی و مدال طلای جهان شد.

احمد نصرالهی افزود: مسابقات جهانی دامه با حضور ۶۲ ورزشکار ازکشور‌های کویت، قطر، فلسطین، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عراق، لبنان، ترکیه و ایران به میزبانی کشور کویت برگزار شد.

وی تصریح کرد: این رقابت‌ها در سطح فنی بالایی برگزار شد و نمایندگان کشور‌های مختلف با آمادگی کامل درآن حضور داشتند که در نهایت نماینده شایسته ایران توانست با ارائه بازی‌های حساب‌شده و برتری قاطع مقابل رقبای خود، عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

رئیس اداره ورزش و جوانان بوکان گفت: فاروق مام عبدالله از ورزشکاران باسابقه این رشته است که پیش از این هم در رقابت‌های منطقه‌ای و کشوری افتخارات متعددی کسب کرده و قهرمانی جهان، نقطه عطفی در کارنامه ورزشی وی به شمار می‌رود.