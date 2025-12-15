پخش زنده
امروز: -
دامهباز بوکانی مدال طلای جهان را بدست آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، رئیس اداره ورزش و جوانان بوکان گفت: فاروق مام عبدالله، دامهباز اهل این شهرستان، در مسابقات جهانی دامه موفق به کسب عنوان قهرمانی و مدال طلای جهان شد.
احمد نصرالهی افزود: مسابقات جهانی دامه با حضور ۶۲ ورزشکار ازکشورهای کویت، قطر، فلسطین، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عراق، لبنان، ترکیه و ایران به میزبانی کشور کویت برگزار شد.
وی تصریح کرد: این رقابتها در سطح فنی بالایی برگزار شد و نمایندگان کشورهای مختلف با آمادگی کامل درآن حضور داشتند که در نهایت نماینده شایسته ایران توانست با ارائه بازیهای حسابشده و برتری قاطع مقابل رقبای خود، عنوان قهرمانی را از آن خود کند.
رئیس اداره ورزش و جوانان بوکان گفت: فاروق مام عبدالله از ورزشکاران باسابقه این رشته است که پیش از این هم در رقابتهای منطقهای و کشوری افتخارات متعددی کسب کرده و قهرمانی جهان، نقطه عطفی در کارنامه ورزشی وی به شمار میرود.