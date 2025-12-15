پخش زنده
جهاد کشاورزی خراسان رضوی به گلخانه داران نسبت به سرمای هوا و افت فشار گاز هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به هشدار سطح نارنجی هواشناسی خراسان رضوی گفت: بر اساس هشدار صادر شده از امشب با ورود جریانات سرد شمالی، دمای هوا در سطح استان بهطور محسوسی کاهش مییابد و این روند کاهشی تا پایان این هفته ادامه خواهد داشت.
علی اصغر امانیان افزود: هوای سرد در هفته آینده نیز در خراسان رضوی ماندگار خواهد بود، و پیشگیری از خسارتهای احتمالی در بخش کشاورزی، بهویژه در واحدهای گلخانهای ضرورت دارد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: با توجه به احتمال افت فشار گاز در روزهای سرد پیشرو، گلخانهداران باید در اسرع وقت نسبت به تهیه و تأمین سوخت جایگزین اقدام کنند تا از بروز خسارت به محصولات جلوگیری شود.
امانیان ادامه داد: رعایت توصیههای فنی و آمادگی بهموقع بهرهبرداران میتواند نقش مهمی در کاهش آسیبهای ناشی از سرما و نوسانات انرژی داشته باشد.