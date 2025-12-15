پخش زنده
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با بیان اینکه امام راحل هدف توسعه را ساختن انسان فرهنگی میدانست و توسعه انسانی را محور اصلی پیشرفت جامعه میشمرد، گفت: توسعه بدون توجه به ساخت انسان، به مقصد نخواهد رسید و مسیر طیشده در دهههای گذشته نتوانسته نجات اقتصادی و اجتماعی جامعه را تضمین کند.
سید رضا صالحی امیری در مراسم بزرگداشت استاد شهید مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه با یادآوری دوران جوانی خود که از اندیشه امام خمینی (ره) و رهبران فرهنگی آن زمان بهرهمند شده بود، اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگر جامعه ایران به حاملان و رهبران فرهنگی نیازمند است تا بتواند حیات فرهنگی خود را تداوم بخشد.
وی فرهنگ را محور هویتسازی، انسجام اجتماعی، انسانسازی و امنیت اجتماعی دانست و افزود: شخصیتهای برجستهای مانند شهید مطهری، شهید مفتح و شهید بهشتی، تراز شخصیتی انسان ایرانی را برای نسل امروز تعریف کردهاند و امروز باید به این شخصیتها به عنوان معیار سنجش انسان فرهنگی توجه ویژه داشت.
وزیر میراث فرهنگی به خشونتهای قبل از انقلاب هم اشاره کرد و گفت: در دوران انقلاب، تنها عنصر اقناع و اغنا میتوانست جامعه را به همراهی با گفتمان انقلاب وادار کند و راهحل اصلی مقابله با تحجر و خشونت، بهرهگیری از روشهای فرهنگی و فکری بود.