

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ عیسی روشن قلب گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت در شهرستان رشت، بررسی موضوع برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان بصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۷ مسکن مهر با اقدامات فنی و پلیسی و بررسی صحنه‌های وقوع جرم، سارق را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت با اشاره به دستگیری سارق ۳۶ ساله و کشف ۴ دستگاه موتور سیکلت مسروقه و تعدادی قطعات موتورسیکلت‌های سرقتی در بازرسی از مخفیگاه این متهم گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.