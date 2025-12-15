پخش زنده
فرمانده انتظامی رشت از شناسایی و دستگیری سارق حرفهای و کشف موتور سیکلتهای مسروقه و تعدادی قطعات موتورسیکلتهای سرقتی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ عیسی روشن قلب گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت در شهرستان رشت، بررسی موضوع برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان بصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: ماموران کلانتری ۱۷ مسکن مهر با اقدامات فنی و پلیسی و بررسی صحنههای وقوع جرم، سارق را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان رشت با اشاره به دستگیری سارق ۳۶ ساله و کشف ۴ دستگاه موتور سیکلت مسروقه و تعدادی قطعات موتورسیکلتهای سرقتی در بازرسی از مخفیگاه این متهم گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.